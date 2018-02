Bientôt à Table! - La betterave : réhabilitation d'une mal-aimée / La vie ne manque pas de sel...

Bientôt à Table! Légume souvent maltraité avec des cuissons peu adaptées, voilà que la betterave opère son grand retour sur les tables gastronomiques et ménagères. Articles dédiés sur ses multiples déclinaisons (en purées, en jus, en version mi-cuite, houmous ou risotto....), Instagram et autres Pinterest en mode betterave, buddha bowl en version rouge, la voilà redevenir tendance! La betterave c'est bon, mangeons -en, découverte emmenée par Carlo De Pascale ! Alors que notre consommation de sel atteint des seuils inquiétants, le voilà devenu ennemi public numéro un. Omniprésent dans les productions industrielles, souvent caché, le voilà mis au ban de nos assiettes, Robert Rémy, spécialiste consommation nous en parlera. Pour autant, et histoire de remettre la salière au milieu de la table, bien utilisé et en parcimonie, il se révèle un formidable allié en cuisine. Découverte de ses terroirs et savoir-faire avec Anne et Jean-Vincent Veriter du Comptoir des Epices. C'est du bon, c'est du belge : Ce samedi découverte de la fromagerie des Tourelles à Fisenne. Une aventure coopérative emmenée par 4 passionaria du terroir et des pâtes de caractère !

Émission Bientôt à Table