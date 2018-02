Bientôt à Table ! - 03/02/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Rendons au Royaume de Belgique, la frite!

On va déguster la France

Les adresses coup de coeur de ce début 2018



Depuis les origines, la France et la Belgique se disputent la paternité de la frite. Apparue pour certains sur les bords de Meuse, pour d'autres localisée du côté du Pont-Neuf dès la Révolution, en bain végétal ou au blanc de boeuf, en accompagnement de l'Andouillette AAAAA ou en version cornet, baignée de sauce... La frite, en toute subjectivité, relève de notre belgitude. Et même mieux, la voilà même devenir la chouchoute des chefs étoilés! Démonstration magistrale avec Carlo De Pascale !

La France, terre de gastronomie, de grands chefs étoilés, pays de cocagne où les productions du terroir façonnent une identité culinaire forte et désormais, à la renommée mondiale. De la Normandie à l'Occitanie, d'Est en Ouest en passant par Paris, Francois-Régis Gaudry, critique gastronomique, nous fera découvrir cette France à boire et à manger! A lire "On va déguster la France" Ed Marabout.

Debut d'année 2018 oblige, repartons en croisade! Une quête des meilleures tables de Belgique. Canailles, gastronomiques voire terroiristes, palmarès des incontournables avec Michel Verlinden, notre bourlingueur gourmand!

