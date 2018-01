Bientôt à Table ! - 27/01/2018

Ce samedi dans "Bientôt à Table!"

Le prix juste pour nos producteurs wallons

Les choux sont de retour!

Jalhay, que nous aimons ton chou!



Lancé il y a quelques jours avec le soutien du Ministre Wallon de l'Agriculture, le label "Prix Juste Producteur" entend bien apporter une réponse pérenne au maintien d'un tissus agricole en difficulté. Payer le juste prix à nos producteurs wallons, voilà l'objectif poursuivi par cette initiative. Pour ainsi leur assurer autonomie, une piste solide pour ainsi renforcer une agriculture qui peine à tenir le coup face à la concurrence étrangère. Un grand pas en avant pour plus de durabilité et de qualité. Explications avec Carlo De Pascale!

L'hiver, contrairement aux idées reçues, reste une saison foisonnante pour de nombreux légumes: les choux. Choux fleurs, de Milan, de Bruxelles, kale ou encore blanc, rouge et vert ou chinois... le gel leur est même souvent bénéfique pour en augmenter le goût! Découverte emmenée par Nicole Tournel, maraichère et créatrice de "Toubio" à Wanfrecée-Baulet et le chef Eric Martin de la Maison Lemonnier à Lavaux-St-Anne.

Quoi? Vous ne connaissez pas le chou de Jalhay? Une production régionale belge qui fait le bonheur des amateurs de potées locales! Un légume qui sera fêté en grandes pompes ce week-end à l'occasion de la Fête du chou de Jalhay! Plus qu'un légume, un emblème d'une région qui se tient fière face à ce coriace de l'hiver!

