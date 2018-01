Bientôt à Table ! - 20/01/2018

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

De l'art du bon café

Du whisky à l'Irish coffee, juste une question de savoir-faire



Alors que la consommation mondiale de café est en constante augmentation, alors que la gamme des produits s'étoffe et que les industriels markettent désormais le précieux breuvage, découverte d'un grain encore souvent méconnu. Depuis les terres productrices, aux savoir-faire en passant par les conseils d'un bon café maison, nous tenterons l'initiation avec le spécialiste, élu meilleur torréfacteur de France, Christophe Servell. Un sourceur de breuvages uniques, typiques et exceptionnels. Depuis les hauts plateaux Ethiopiens, aux fermes du Nicaragua en passant par une étrange ville du bout du monde au Guatemala, porte d'entrée de l'une des plus belles vallées caféières au monde.

A lire « Culture café » Ed de La Martinière.



De la chaleur de nos cafés, aux arômes tourbés, forts et vigoureux du spiritueux le plus consommé au monde, incursion dans l'univers du whisky. Ecosse, Irlande en passant par le Japon, Matthieu Chaumont de l'enseigne Hortense et Humus nous emmènera à sa découverte. Et en bonus, les secrets dévoilés du mythique Irish Coffee, fusion des deux précieux élixirs...



La Première, soyons gourmands !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS