Bientôt à Table ! - 13/01/2018

En ce début d'année 2018, place aux produits de saison ! De janvier aux premiers bourgeons du printemps, des frimas de l'automne aux dernières gelées hivernales, comment choisir ses aliments au fil de l'année ? Conseils avisés par Carlo De Pascale après son petit marché matinal ! Légumes vigoureux et autres choux verdoyants, tubercules et autres racines réconforts, poissons des courants froids ou fruits plus exotiques... Que manger en janvier et pourquoi? Réponse avec la panier du jour!



Chicon, witloof ou endive chez nos voisins français, voilà le précieux feuillu revenu dans nos étales. Devenu l'emblème d'une culture maraichère nationale, le chicon n'en demeure pas moins souvent méconnu. Comment pousse-t-il ? Sur quels terroirs ? Quel impact de l'industrie sur une production de plus en plus vaste et hors-sol ? Mise au point gustative avec David et Caroline Stiernet, producteurs de chicons de pleine terre en Brabant Wallon (Les délices de Pinchart). Les conseils cuisine nous seront prodigués par le Chef de l'année 2018 Eric Fernez (D'Eugénie à Emilie à Baudour). Enfin, pour ceux qui ne l'imaginerait pas, le chicon se boit aussi : présentation et dégustation de la liqueur de la distillerie Gervin par Vincent Stiévenart! Enfin comment l'accommoder ? Conseils vins et spiritueux avec le caviste Jérémie Claes.



