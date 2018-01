Bientôt à Table ! - 06/01/2018

Ce samedi dans « Bientôt à table ! »

Les tendances food 2018

La pleine conscience alimentaire : une histoire de plaisirs retrouvés

Rhums made in Dom vs rhums internationaux : la concurrence fait rage !



En ce début d'année, cabinets de consultance et sites dédiés nous reviennent avec leurs prévisions des tendances alimentaires. Baromètres de ce qui se mangera ou boira les prochains mois, les foodies zieutent cela avec impatience ! Après les buddha-bowls, la vegan attitude, le kurrukan, le batch cooking en passant par l'eau de pastèque, que nous réserve ce millésime 2018 ? Survol du meilleur et du pire avec Carlo De Pascale.



Depuis quelques années, la pratique de la « pleine conscience » ou « Mindfulness » fait de plus en plus d'adeptes dans le monde. Depuis les petits gestes du quotidien, au domaine professionnel à la sphère privée, un nouvel élan pour ainsi remettre du sens dans nos actes les plus anodins. La pratique fait des émules et depuis peu, la voilà même intégrer la sphère alimentaire ! Le mindful eating ou comment reprendre le pouvoir et le plaisir dans l'acte nourricier. Exit les repas pris en 5 minutes, entre deux réunions ou devant un écran... Désormais, manger se fait en pleine conscience. Explication avec Marjan ABADIE Fondatrice de Institut Mindfulness et Psychothérapeute.





Rhums agricoles ou productions à base de mélasse, Made in France ou issus de nouvelles nations, la planète rhum vit sa révolution. Guyane, Martinique, Guadeloupe ou Réunion, berceaux historiques, doivent désormais compter sur des acteurs nouveaux et une concurrence internationale féroce. Le reporter Fabien Humbert a tenté de percer les mystères de ces rhums made in Dom. Enquête dans les îles et rhumeries parfois séculaires.



