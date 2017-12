Bientôt à Table ! - 30/12/2017

Samedi 30 décembre

10h00-12h00

Bientôt à Table !

Nuit de réveillon gourmande !



Depuis l'art du dressage avec la créatrice d'ambiances culinaires Bénédicte Bantuelle, aux tables généreuses, d'hôtes ou à base de tapas, le repas de la Saint-Sylvestre sera audacieux ou ne sera pas !

En cette fin d'année 2017, les codes classiques explosent pour encore plus d'audace pour ce repas si particulier !

Pour accompagner la fine équipe de Bientôt à Table : le chef Arold Bourgeois du Little Paris, Line Couvreur de la table Les Filles ou Pierre Lefèvre de chez King-Kong.

Sans oublier les conseils vins et bulles par Eric Bochman et fromages avec Bernadette Delange de la Fromagerie St-Michel.

La Première en mode festif, ce samedi 30 décembre dès 10h00 jusqu'à midi !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS