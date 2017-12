Bientôt à Table ! - 23/12/2017

10h - 12h

Bientôt à Table ! Spéciale Noël



À J-1, Sophie Moens et toute l'équipe de Bientôt à Table ! vous livrent les conseils de dernière minute pour épater la galerie le soir du réveillon :

Les traditions de Noël au fil des âges nous seront contées par l'historien de la gastronomie Pierre Leclercq. Origine de la fête ? Choix de la date ? Pourquoi, à l'origine, le repas après minuit ? Tradition de la bûche ? Découverte gourmande et historique en cette veille de soirée festive.

La cuisine de la mer y sera dévoilée par le chef David Martin et Igor Jovanovic spécialiste coquillages, crustacées et poissons durables.

Menu de réveillon simplissime avec Christophe Pauly chef étoilé du Coq au Champ à Soheit-Tinlot et 100% local avec Eric Mesdagh de l'enseigne D'Ici à Naninne.

Accords mets/vins avec le sommelier Jérémie Claes : bulles de chez nous, accords parfaits... florilèges de conseils utiles !

La Première en mode festif, ce samedi 23 décembre de 10h00 à midi !

Casting et équipe Animateur Sophie MOENS