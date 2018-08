Bientôt à Table! Le best-of - Cyril Lignac, un chef, une passion ! Tout sur le ceviche et la...

Cet été, « Bientôt à Table ! » vous propose un condensé du meilleur de la saison écoulée. Recettes étonnantes, petits plats de saison, découverte de produits et de cuisines d’ici ou d’ailleurs, rencontres avec des spécialistes et chefs… L’été sur La Première sera résolument gourmand ! Ce samedi : La Tropézienne un mythe pâtissier/ Cyril Lignac : pour l’amour du bon et du simple/ Le ceviche, le plat de l’été ! Présentation : Sophie MOENS La Première, soyons gourmands !

Émission Bientôt à Table