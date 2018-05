Bernard et Cécile Pivot - Entrez sans frapper - 11/05/2018

Bernard Pivot et Cécile Pivot pour leur livre "Lire !" (Flammarion).



Bernard Pivot, lecteur professionnel (« Apostrophes », Lire, JDD) et sa fille Cécile, ardente lectrice amateure, confrontent leurs raisons, plaisirs et manières de lire, leur usage des livres, dans des textes très personnels, joliment illustrés, où le public des librairies et des bibliothèques retrouvera ses émotions, et celui qui n'ose pas en pousser les portes découvrira stimulations et conseils. Un tonique et savoureux éloge des écrivains, des livres et de la lecture.

Émission Entrez sans frapper