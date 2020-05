Le mug - Invité 1 : Vous êtes fous ! à 30 ans ! sur Auvio

Ce mardi, nous recevons le groupe BENNY-B à l’occasion des 30 ans de leur morceau « Vous êtes fous ! » le titre rentre le 26 mai 1990 dans le hit-parade français à la 49e place et fini par arriver six semaines plus tard dans le Top 10, grimpant à la troisième place. Véritable phénomène musical au début des années 90, le groupe a vendu trois millions d’exemplaires de son disque… Pour beaucoup, le groupe est pionnier dans le hip-hop belge. On revient sur leur succès phénomène et l’après, avec les 3 membres du groupe, Benny B, Perfect et Daddy K .