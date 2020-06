Benjamin Biolay pour son nouvel album "Grand Prix", qui sort ce vendredi. Un album dans lequel il évoque sa passion pour la course automobile et rend hommage à Jules Bianchi, jeune pilote français de Formule 1 décédé en 2015...



Il sera en concert le 8 décembre à La Madeleine à Bruxelles et le 9 décembre au Cirque Royal à Bruxelles.