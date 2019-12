Le Mug - Invité 2 : Le Mug sur Auvio

Baptiste Lignel pour son livre « KEITH HARING studio » à l'occasion de l'EXPO au BOZAR présentant une grande rétrospective de l’artiste américain légendaire, Keith Haring. Ami et compagnon d’art à la fois d’Andy Warhol et de Jean-Michel Basquiat, Keith Haring manifesta une présence unique dans le New York des années 1980, jouant un rôle clé dans la contre-culture et créant un style immédiatement reconnaissable.