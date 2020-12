Pour fêter Noël avec légèreté et humour, La Première vous propose une Bagarre dans la Discothèque exceptionnelle. Quatre équipes, des questions qui sentent bon le sapin. Et de la bonne humeur! Avec Nicolas Herman, Xavier Vanbuggenhout, Joëlle Scoriels, Éric Russon, Adeline Dieudonné, Guillermo Guiz, Laurence Bibot, Corentin Candi et l'impartialité légendaire du jury suédois présidé par Jérôme Colin.

