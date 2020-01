Entrez sans frapper : Entrez sans frapper sur Auvio

Les Belges Adil El Arbi & Bilall Fallah pour leur nouveau film "Bad boys for life".

Une interview d'Éric Russon.



Will Smith et Martin Lawrence reprennent leur rôle culte de Mike Lowrey et Marcus Burnett. Marcus est prêt à prendre sa retraite, mais Mike n'est pas décidé à mettre sa vie déjantée de côté. Il convainc Marcus de se joindre à lui pour faire face à Armando Armas, le chef d'un cartel de drogue de Miami. Les Bad Boys n'ont pas dit leur dernier mot...