Avant-Première - Les 20 ans du Festival au Carré - 27/06/2019

Le Festival au Carré fête ses 20 ans. 20 ans d’aventures artistiques, 20 ans de voyages aux quatre coins du monde et 20 ans de soirées endiablées sous les étoiles… Pour fêter cet anniversaire, les organisateurs ont concocté un programme inédit : théâtre, danse, concerts, rencontres, journée famille, propositions gastronomiques, talents venus de tous horizons, mais aussi des créations et des coups de cœur. Le Festival au Carré est à découvrir à Mons du 29 juin au 12 juillet. On en parle avec DANIEL CORDOVA, le directeur artistique du festival.