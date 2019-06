Avant-Première - Le festival "Les Afronautes" - 19/06/2019

Pour sa prochaine édition, La Nuit africaine change de nom et devient « Les Afronautes ». Le Festival se tiendra le samedi 22 juin 2019, au cœur du Domaine provincial du Bois des Rêves. L’événement demeure le seul à se consacrer exclusivement aux cultures et réalités africaines en Fédération Wallonie-Bruxelles. La Nuit africaine, festival pionnier exclusivement consacré aux cultures et réalités africaines en Fédération Wallonie-Bruxelles, a vécu et grandi pendant 25 ans. Un quart de siècle de rencontres, de dynamismes et de valeurs fondamentales partagées par toutes et tous et centré sur des