Avant-Première - « Exit 18 » aux Halles de Schaerbeek - 17/06/2019

CHRISTOPHE GALENT, directeur général et artistique des Halles de Schaerbeek, nous présente « Exit 18 » à découvrir aux Halles du 19 au 23 juin. Spectacle de fin d’études de la 18e promotion de l’Ecole supérieure des arts du cirque, Exit est l’ultime étape de la formation des étudiants de l’ESAC, qui gagne chaque année ses galons de prestige et de réputation d’excellence au niveau international. C’est Philippe Vande Weghe, artiste de la compagnie des Argonautes, professeur et metteur en scène, qui a pris la tête de l’école il y a quatre mois à peine et sa feuille de route est déjà bien rempli