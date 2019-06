Avant-Première - Doc Shot : Cachemire, la guerre sur le toit du monde : - 13/06/2019

Le cachemire est une des régions les plus fermées au monde, que se disputent depuis longtemps les deux puissances nucléaires, Inde et Pakistan. Cette région vit un conflit permanent dans une atmosphère extrêmement tendue digne des pires moments de la guerre froide. Très peu d’Occidentaux y ont accès et encore plus rares sont ceux qui ont pu aller filmer sur place ce qui s’y passe vraiment. Le journaliste et réalisateur Paul Comiti est parvenu à rentrer sur ce territoire très peu filmé où l’Inde et le Pakistan s’opposent dans une guerre sans fin depuis 60 ans. Le documentaire est à découvrir