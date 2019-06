Le festival Cocq en Stock a démarré hier mardi 12 juin au Théâtre Jardin Passion à Namur. Durant cinq jours, vont se succéder spectacles et concerts, portés par de jeunes créateurs et de jeunes compagnies. On en parle avec MARIE-NOËLLE HÉBRANT, comédienne et coordinatrice du Théâtre Jardin Passion, et la comédienne MELISSA LEON MARTIN