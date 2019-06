Avant-Première - "Ceux qui restent" : migrations saisonnières - 11/06/2019

Les anthropologues ANNE SCHILTZ et CHARLOTTE GRÉGOIRE nous présentent leur film documentaire « Ceux qui restent » qui traite des migrations saisonnières des paysans roumains vers l'Europe de l'Ouest, souvent pour des emplois précaires et de courte durée. « Mălâncrav, un village en Roumanie aujourd’hui. Nombreux sont ses habitants qui partent vers l’Europe de l’Ouest pour des emplois précaires et de courte durée, dans l’espoir d’une vie meilleure qu’au village. Ces allers-retours continus affectent la vie de toutes les familles. A travers le paysage intime de ceux qui font vivre le village, l