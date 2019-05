Avant-Première - Elections fédérales : point de vue culturel - 28/05/2019

Au surlendemain des élections fédérales, régionales et européennes, nous avons décidé de rassembler quelques personnalités belges pour en commenter les résultats. Une table ronde autour de laquelle nous retrouvons la comédienne, metteuse en scène et auteure GENEVIÈVE DAMAS, le professeur de littérature (UCLouvain) et écrivain VINCENT ENGEL et le blogueur, essayiste et écrivain MARCEL SEL. On va tenter de comprendre avec eux l’air du temps, les changements à l’œuvre et l’avenir de la Belgique.