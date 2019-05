Avant-Première - L'exposition "Migra’Focus" à l'Espace Magh - 22/05/2019

Le photographe BERTRAND VANDELOISE, le Lycée Guy Cudell et l’Espace Magh, ont mis sur pied le projet « Migra’Focus » qui a pour objectif de permettre à de jeunes élèves bruxellois d’offrir une nouvelle image des migrants. Le résultat de ce travail est à découvrir à l’Espace Magh jusqu’au 29 mai prochain. On en parle avec le photographe Bertrand Vandeloise, et deux élèves du lycée Guy Cudell, IMANE ELBOUGDAINI et AYA KAWAR