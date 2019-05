Avant-Première - Clara Haskil, prélude et fugue - 13/05/2019

Ce lundi 13 mai, La Trois diffusera « Clara Haskil, prélude et fugue ». Décembre 1960. Le Trans Europ Express entre en gare du midi à Bruxelles. Clara descend du train. Demain, elle donnera un récital de musique avec son cher ami, Arthur Grumiaux. Elle prend les escaliers mécaniques en bois. Elle glisse et tombe. Quand la pianiste relève la tête, la gare a disparu et la maison d'enfance brûle ! Les images apparaissent, le dessin des visages, les voix, tout le monde est là. Voici l'histoire d'une femme modeste, sincère, drôle, au talent exceptionnel. Texte et mise en scène : Serge Kribus. Int