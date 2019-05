Avant-Première - Minga, voix de résistance - 06/05/2019

DAMIEN CHARLES et PAULINE DUTRON, pour leur documentaire « Minga, voix de résistance » qui montre les abus et destructions qu’entraîne notre système, et valorise les personnes qui résistent et, dans l’adversité, proposant des solutions innovantes et porteuses d’espoir. Dans sa forme, ce documentaire laisse la parole aux communautés. En Amérique du Sud, les peuples indigènes sont, depuis près de 500 ans injustement expulsées de leurs terres. Ils sont envahis par des projets miniers, des forages pétroliers, l’extension des monocultures industrielles ou des projets touristiques… : des « projet