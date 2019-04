Avant-Première - Brussels International Guitar Festival & Competition - 25/04/2019

Du 26 au 30 avril, Bruxelles célébrera l'instrument le plus joué au monde avec la huitième édition du Brussels International Guitar Festival & Competition. Sous la direction artistique de son fondateur, le guitariste HUGUES NAVEZ, de grands noms de la guitare venus du monde entier et de jeunes artistes prometteurs se succéderont sur la scène du Théâtre du Vaudeville. Au fil des années, cette véritable « fiesta bruxelloise de la guitare » est devenue l’événement incontournable et attendu avec impatience par les mélomanes et les aficionados. Musique classique, latine, moderne, jazzy, musique d