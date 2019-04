Avant-Première - La 22ème édition du Brussels Short Film Festival - 24/04/2019

La 22ème édition du Brussels Short Film Festival démarre ce jeudi 25 avril partout en Belgique. Ce sont 340 films qui seront proposés au public à travers 58 programmes déclinés sur 10 jours de festival. On en parle avec CÉLINE MASSET, l’organisatrice du festival et BÉRANGÈRE MCNEESE, comédienne et réalisatrice belgo américaine qui concoure dans les catégories « compétition nationale » et « compétition internationale » avec son court métrage « Matriochkas ».