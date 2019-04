Avant-Première - Another day of life - 23/04/2019

Le producteur belge Eric GOOSSENS nous présente le long métrage d’animation « Another day of life », une coproduction européenne qui a déjà remporté un European Film Award et un Goya, l’équivalent des César en Espagne. Le film retrace le parcours du journaliste et écrivain polonais Ryszard Kapuscinski en plein cœur du début de la guerre civile en Angola en 1975. Kapuscinski s’embarque dans un voyage suicidaire au cœur du conflit. Il assiste une fois de plus à la dure réalité de la guerre et se découvre un sentiment d’impuissance. L’Angola le changera à jamais : parti journaliste de Pologne, i