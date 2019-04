Henri DE GERLACHE nous parle de son documentaire « Béjart, l’âme de la danse ». A travers un décryptage des ballets les plus emblématiques de Maurice Béjart, ce documentaire, truffé d'archives inédites et de propos actuels, tente d'approcher au plus près le processus de création du chorégraphe le plus prolifique du 20ème siècle et ce qu'il a laissé comme trace indélébile dans le monde de la danse.