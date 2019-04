Avant-Première - Pic-Nic Rendez-Vous - la comédie musicale - 09/04/2019

RACHEL PONSONBY et PERRY ROSE nous présentent « Pic-Nic Rendez-Vous », une comédie musicale, bucolique, poétique et absurde, inspirée par des chefs d’œuvres tels que Mary Poppins, Singing in the rain ou Monty Python. Ce spectacle est chanté, dansé, interprété en français et en anglais par Rachel Ponsonby & Perry Rose. Ils y jouent 12 instruments différents : Bugle, Euphonium, Bodhrán, Banjolele, Flûte irlandaise, Saxophone, Toy piano, Swanny whistle... Rachel Ponsonby vient de Londres. Elle est artiste de cirque et musicienne. Après avoir participé au Cirque Plume, elle fait partie aujourd’h