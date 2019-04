Avant-Première - 37ème BIFFF - 08/04/2019

Le 37ème Brussels International Fantasy, Fantastic, Thriller and Science-Fiction Film Festival, mieux connu sous l’acronyme de BIFFF, démarre ce mardi 19 avril à Bozar. Il s’agit de l’un des plus grands festivals de films de genre au monde, où les amateurs pourront découvrir jusqu’au 21 avril ce qui se fait de mieux en cinéma fantastique, gore, thriller ou science-fiction. On en parle avec GUY DELMOTTE, l’un des organisateurs du festival