Avant-Première - Les 40 ans du Centre Wallonie-Bruxelles à Paris - 04/04/2019

Voilà 40 ans que le Centre Wallonie-Bruxelles est installé à Paris. L’équipe du CWB a réuni plus de 40 artistes de Bruxelles et de Wallonie pour célébrer cet anniversaire ces 4 et 5 avril. L’évènement anniversaire « L’instant t – Les heures mêlées » vise à rendre hommage à l’engagement et à l’audace dont le CWB fait preuve depuis son installation à Paris. On en parle avec la nouvelle directrice du Centre, STÉPHANIE PÉCOURT-Première