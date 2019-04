Annick Ghijzelings nous présente son documentaire "Ma'Ohi Nui. Au coeur de l'océan, mon pays", sur Tahiti et ses quartiers, lieux de l'histoire coloniale française et des trente années d'essais nucléaires. Le peuple Ma'ohi est aujourd'hui un peuple dominé qui a oublié sa langue et son histoire. À voir à Flagey les 5 et 7 avril.