Avant-Première - "Faites l’amour avec un Belge" - 27/03/2019

Voilà maintenant dix ans que MICHAËL DUFOUR tourne avec son spectacle « Faites l’amour avec un Belge ». Une histoire simple mais qui fait mouche : une Française et un Belge forment un couple hors du commun. Elle aime le foot, la bière, le sexe et ne gifle pas le premier soir. Lui, il aime le ménage, la tendresse et le shopping, mais ce n’est pas le pire, il fait aussi l’amour. Spectacle incontournable qui renverse le stéréotype du couple et, en prime, croque à pleines dents les différences de culture entre la France et la Belgique. « Faites l’amour avec un Belge » est en tournée en France et