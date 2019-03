Avant-Première - Bus Campus. De l’école primaire à l’université - 25/03/2019

Comment aujourd'hui un enfant peut-il se projeter dans la vie, sortir de sa condition, et prendre une autre direction que celle de ses parents tout en leur restant loyal ? Pour la première fois cette année, L'ULB organise des cours destinés aux élèves de primaires. Leur intention est d'offrir l'opportunité à de jeunes enfants, dont certains issus de milieux défavorisés, d'être confrontés au milieu universitaire. Ce projet veut jeter des ponts entre des mondes qui ne se côtoient pas forcément, rendre accessibles la connaissance et l'ouverture d'esprit et ouvrir les portes d'un monde méconnu.