Avant-Première - Millenium : Festival international du Film documentaire - 21/03/2019

Le Festival international du Film documentaire Millenium se déroulera du 22 au 30 mars prochain dans différents espaces bruxellois. Traditionnellement, le Festival Millenium met en avant des films dont les thèmes sont liés aux grands enjeux et objectifs du XXIe siècle, adoptés en l’an 2000 par les Nations Unies et qui reflètent les rêves et les ambitions de l’humanité pour un monde plus juste et équitable. Cette édition 2019 ne dérogera pas à la règle puisque y seront mis en avant quelques thèmes majeurs du monde globalisé: la consommation sous toutes ses formes, les défis de l’environnement