Avant-Première - Korczac, la tête haute à la Comédie Claude Voltaire - 20/03/2019

Jusqu’au 31 mars, la Comédie Claude Voltaire accueille la pièce de JEAN-CLAUDE IDÉE « Korczac, la tête haute ». Inventeur des Droits de l’Enfant, le célèbre pédiatre et pédagogue polonais accompagnera jusqu’au bout les enfants de l’orphelinat de Varsovie alors que les Allemands lui proposent de partir : « Moi sans les enfants ? J’aurais trop peur de vous ressembler »… Durant les jours qui précèdent l’issue fatale à Treblinka, Janusz Korczak préparera ses protégés à ce qui les attend. Il fera aussi le point sur sa vie et sur son œuvre, avec à ses côtés, sa fidèle Stefa et la jeune et rebelle