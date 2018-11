Avant-Première - Roger et Eugène, Les Moutons - 30/11/2018

New Ways of Working, télétravail, desksharing, Happy management, burn-out, brown-out… Le monde de l’entreprise et les concepts qu’il véhicule interpellent constamment celles et ceux qui en font partie. La bande dessinée Les Moutons créée à la demande du journal L’Echo, raconte avec humour en trois coups de crayons et quelques mots acerbes ces scènes de vie quotidienne en entreprise. Bienvenue chez Belouga, l’entreprise qui concrétise (enfin) le concept de bien-être au travail !