Bright Mirror est une expérience menée en France depuis 1 an et vise pour sa part a créer des récits, toujours de fiction, mais qui, de manière collaborative, vise à "remettre de l'utopie dans le futur" et "rendre votre futur désirable", via des ateliers d'écriture encadrés par des auteurs, des sociologues, des experts en nouvelles technologies etc ...