Avant-Première - Festival Musiq’3 - 29/06/2018

Trois jours, 7 scènes, 50 concerts et 400 musiciens, c’est le slogan désormais bien connu du Festival Musiq’3 qui prendra ses quartiers du 29/06 au 1/07 à Flagey, Marni et à l’Abbaye de La Cambre. Pour sa 8ème édition, le plus rock des festivals classiques met le cap vers le nord, des forêts scandinaves aux côtes de la mer baltique. Entre découvertes musicales et rencontres, la cuvée 2018 veut une fois encore célébrer la richesse des différences tout en créant des ponts. On en parle avec Fany Grégoire, responsable communication.