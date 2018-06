"Comment dompter ses peurs ?". Un spectacle visuel, surréaliste et ludique sur comment chaque tigre dangereux, étrange, impitoyable n’est au final parfois qu’un chat tout doux. À découvrir dans le cadre du Visueel Festival Visuel, un festival d’arts de rue, cirque et danse gratuit qui se déroule ce samedi 16 juin au cœur de Berchem-Sainte-Agathe. On en parle avec Audrey Dero.