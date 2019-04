Ava Cahen « Game of Thrones décodé » - Entrez sans frapper - 11/04/2019

Notre invité : Ava Cahen pour son livre « Game of Thrones décodé » ( Ed. du Rocher ) : « Game of Thrones met en scène un monde où pouvoir et passion riment avec trahison. Depuis la diffusion de sa première saison en 2011, les noms de ses héros et héroïnes, de ses cités et de ses grandes familles sont devenus aussi célèbres que ceux de la mythologie grecque. Huit ans plus tard, la grande épopée guerrière arrive à sa conclusion. Plus que jamais, la question est de savoir qui du bon sens ou des chimères va l'emporter. La terre tremble... Dans cet ouvrage, Ava Cahen décrypte à la fois les enjeux dramatiques de cette série phénomène, les causes et conséquences de son triomphe, mais aussi les débats de société qu'elle fait naître. Qui œuvre à la création et la production de la série ? Que raconte-t-elle en profondeur ? De quel bois sont faits ses protagonistes ? Quels questions, commentaires et réactions suscite-t-elle ? Plongeant dans le détail des généalogies familiales aussi bien que dans de la construction cinématographique des scènes, Game of Thrones décodé nous dévoile les coulisses et les secrets inattendus d'une série qui bat tous les records et met son public en transe. » Le premier des six épisodes de l'ultime saison de « Game of Thrones » sera diffusé le 14 avril sur HBO.

Émission Entrez sans frapper