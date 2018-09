Aurélie Filippetti - Entrez sans frapper - 12/09/2018

La romancière et enseignante française, Aurélie Filippetti, ex-députée et ministre de la Culture, pour son roman "Les idéaux" (Fayard).



Une femme, un homme, une histoire d’amour et d’engagement.



Tout les oppose, leurs idées, leurs milieux, et pourtant ils sont unis par une conception semblable de la démocratie.

Au cœur de l’Assemblée, ces deux orgueilleux se retrouvent face aux mensonges, à la mainmise des intérêts privés, et au mépris des Princes à l’égard de ceux qu’ils sont censés représenter.



Leurs vies et leurs destins se croisent et se décroisent au fil des soubresauts du pays.

Lorsque le pouvoir devient l’ennemi de la politique, que peut l’amour ?

Émission Entrez sans frapper