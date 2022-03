Son père apprend à Safia que sa soeur serait morte en 1956 lors d’un massacre, à Djenane, en Kabylie. Safia va tout faire pour connaître la vérité et découvrir ce qui est réellement arrivé à sa tante. La recherche prend une autre tournure et révèle les conditions d’un massacre de masse étouffé par les versions officielles françaises et qui a laissé les villageois.e.s dans un état de sidération.