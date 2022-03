Pour démarrer cette histoire, Safia rentre dans l’intimité de sa mère, chez elle, dans sa cuisine, par la nourriture. Elle lui parle des recettes kabyles qui la renvoient à son Algérie, sa scolarisation coloniale et civilisatrice, et de la guerre, de son exil forcé à sa rencontre avec Tayeb, son mari. Safia apprend des éléments nouveaux sur sa famille. Mais il y a des silences et des larmes qu’elle n’arrivera pas à percer.