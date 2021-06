Au Clair de la Lune : Une dernière pour la route des vacances! Du repos, de la danse et de la contemplation sur Auvio

RIVE VOGUE

FREDDA J EFFACE

VINCENT DELERM/ DOMINIQUE A/ KEREN ANN VERUCA SALT ET FRANK BLACK

DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)

ROMEO ELVIS TPA

L OR DU COMMUN SABLE (FEAT LOUS AND THE YAKUZA)

JULIEN BAER MARIE PENSE A MOI

CLEA VINCENT DU SANG SUR LES CONGAS (EXTENDED VERSION)

ZACHARY RICHARD TRAVAILLER C EST TROP DUR

MICHEL FUGAIN LES ACADIENS

MARQUIS JE N ECRIRAI PLUS SI SOUVENT (FEAT ETIENNE DAHO)

FRANCIS CABREL MADAME N AIME PAS

EBBENE NUIT AMERICAINE

BILL PRITCHARD TOI ET MOI

AUREL AH OUAIS

RADIO ELVIS CES GARCONS LA

NICOLAS COMMENT EST CE L EST

JEAN LOUIS AUBERT DEMAIN SERA PARFAIT

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN