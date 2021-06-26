Au Clair de la Lune : Cartes ou plans, l'amour est le seul chemin sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Cartes ou plans, l'amour est le seul chemin
LADY SIR LE TEMPS PASSE
JONATHAN PERSONNE SPRINGSTEEN
MOKA BOKA 1000 PLANS
LES LOUANGES PIGEONS
CLOU ROUGE
ELIE DUPUIS DERNIER MOT
GLAUQUE PLANET R2
LEO FERRE A SAINT GERMAIN DES PRES
MARIE WARNANT LOVE IS THE ONLY WAY
CLEO LE PRIX
FEIST TOUT DOUCEMENT
LAURIE DARMON MES MOTS TES LEVRES DOUCES
JANE BIRKIN PAS D ACCORD
BENJAMIN BIOLAY REGARDER LA LUMIERE
BERTIER L ETINCELLE
DOOWY L EAU DU BAIN
MOUZANAR LA PEUR DE L O
POUPIE PLUS DE TEMPS