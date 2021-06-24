Au Clair de la Lune : Pour voir les ombres il faut de la lumière sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Pour voir les ombres il faut de la lumière
FAUVE KANE
EMILIE SIMON CETTE OMBRE
SASKIA DANS MA TETE
FEL CHOCOLAT
LA MAJA UNE SEULE DOSE
ANDREANNE A MALETTE ALASKA
HUBERT FELIX THIEFAINE LA STRATEGIE DE L INESPOIR
FEU CHATTERTON ECRAN TOTAL
NICOLAS MICHAUX CANCER
ORLY TOUT TEND A PROUVER QUE JE N AI RIEN INVENTE
OURS NINA SE REVEILLE
BARBARA A MOURIR POUR MOURIR
GUILLAUME LEDENT LA TANIERE
LORENE DEVIENNE J AIMERAIS
BERTRAND BURGALAT L HOMME IDEAL
KEREN ANN SOMERSET MAUGHAM
LILEE RENGAINE