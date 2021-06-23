Au Clair de la Lune : Des départs, des arrivées et des rencontres et des séparations sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Des départs, des arrivées et des rencontres et des séparations
MICHEL POLNAREFF L OISEAU DE NUIT
DOMINIQUE A AU REVOIR MON AMOUR
OLIVE CA ROULE
LA FEMME LE SANG DE MON PROCHAIN
AUTOUR DE LUCIE BUNKER
MALIK DJOUDI EPOUSER LA NUIT
LALIB PALPABLE
JACQUES BREL LA FANETTE
MANU CHAO JE NE T AIME PLUS BONGO BONG
TRYO EL DULCE DE LECHE
COLONEL FAITHMAN LOVE AVEC TOI
DAN LACKSMAN BONJOUR MONSIEUR HULOT
MATHILDE GOFFART BEL EMPIRE
MONOGRENADE CE SOIR
ARNO COMME A OSTENDE
OURS PETIT JEU (FEAT M)
ANTOINE ARMEDAN ENSEMBLE C EST TOUT