Au Clair de la Lune : Des départs, des arrivées et des rencontres et des séparations sur Auvio

MICHEL POLNAREFF L OISEAU DE NUIT

DOMINIQUE A AU REVOIR MON AMOUR

OLIVE CA ROULE

LA FEMME LE SANG DE MON PROCHAIN

AUTOUR DE LUCIE BUNKER

MALIK DJOUDI EPOUSER LA NUIT

LALIB PALPABLE

JACQUES BREL LA FANETTE

MANU CHAO JE NE T AIME PLUS BONGO BONG

TRYO EL DULCE DE LECHE

COLONEL FAITHMAN LOVE AVEC TOI

DAN LACKSMAN BONJOUR MONSIEUR HULOT

MATHILDE GOFFART BEL EMPIRE

MONOGRENADE CE SOIR

ARNO COMME A OSTENDE

OURS PETIT JEU (FEAT M)

ANTOINE ARMEDAN ENSEMBLE C EST TOUT

Casting et équipe Animateur Alexandra VASSEN