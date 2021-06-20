Au Clair de la Lune : Inspirations, grands espoirs et Superstar sur Auvio

La Première - Chanson française
Au Clair de la Lune
Inspirations, grands espoirs et Superstar
GAEL FAYE RESPIRE
PATXI S EMBRASSER
LUCRECE SASSELLA 22 ANS
DAMSO MOROSE (RADIO EDIT)
COLONEL FAITHMAN SUPERSTAR
PIROUETTES COMMENT LUI DIRE
ALAIN SOUCHON CHANTER C EST LANCER DES BALLES
FELIX LECLERC/GILLES VIGNEAULT/ROBERT CHARLEBOIS QUAND LES HOMMES VIVRONT D AMOUR (LIVE)
RADIO ELVIS A MOURIR POUR MOURIR
ALAIN CHAMFORT SINATRA
JIL IS LUCKY A L ENVERS
LOTHAR VESUVE
WILLIAM SHELLER DANS UN VIEUX ROCK N ROLL
BABET PIANO ELEPHANT
BERNARD LAVILLIERS MUSE
JEANNE CHERHAL L EAU
CLARIKA JOKER